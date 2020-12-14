Британську принцесу звинувачують у порушенні карантину в ресторані - ЗМІ

Принцесу Беатріс, онуку британської королеви Єлизавети ІІ, звинувачують у порушенні коронавірусних обмежень через відвідування ресторану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.

32-річну принцесу помітили у розкішному лондонському ресторані Mayfair Isabel разом з її чоловіком Едоардо Моцці і ще чотирма особами.

Згідно із суворими правилами карантину у Лондоні, в одному приміщенні, зокрема і ресторані, можуть збиратися тільки члени однієї родини.

Вечеря тривала три години. Водночас представники королівської родини стверджують, що це була робоча зустріч, яка є допустимою відповідно до правил.

Однак, як пише видання, відвідувачі ресторану кажуть, що це була радше дружня зустріч, і на столі принцеси був помічений алкоголь.

«Я не міг повірити своїм очам. Якщо королівська сім'я порушує правила поведінки під час коронавірусу, то що вони хочуть від нас? Ситуація в країні дуже серйозна, і принцеса Беатріс має бути покарана», - сказав відвідувач.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 грудня у світі зафіксовано 72 646 648 випадків коронавірусу.

Зокрема у Британії з початку пандемії коронавірусу зареєстрували понад 1,8 млн випадків COVID-19, з них летальних – 64 170.