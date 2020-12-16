В Україні за добу - 10 622 нових випадки коронавірусу

В Україні станом на 16 грудня лабораторно підтверджено 919 704 випадки COVID-19, з них за останню добу - 10 622.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Фейсбуці.

"10 622 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 16 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 501 дитина та 579 медпрацівників", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 3 242 особи; летальних випадків – 264; одужало 12 549 осіб; здійснено тестувань за добу – 63 445 (зокрема методом ПЛР – 40 740, методом ІФА – 22 705).

За весь час пандемії в Україні захворіло 919 704 особи; одужало 535 417 осіб; летальних випадків – 15 744; проведено ПЛР-тестувань – 5 125 389.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 858), Одеській (861), Запорізькій (801), Київській (705) та Львівській (600) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 15 грудня лабораторно підтверджено 909 082 випадки COVID-19, з них за останню добу - 8 416.

Фото: CTK Photo/Укрінформ