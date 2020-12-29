Єврокомісія закупить ще 100 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech

Європейська комісія оголосила про намір додатково закупити 100 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє Укрінформ, повідомила у Твіттері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Ми вирішили закупити додаткові 100 мільйонів доз BioNTech/Pfizer, яка вже використовується для вакцинації людей по усьому ЄС. Таким чином, у нас буде 300 мільйонів доз цієї вакцини, яка отримала оцінку як безпечна та ефективна. Надалі ми матимемо ще більше вакцини», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer, яку було визнано як безпечну та ефективну. Із 27 грудня у більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.

Загалом Єврокомісія уклала форвардні контракти на закупівлю вакцин проти COVID-19 з шістьма виробниками вакцин - BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna. Наразі тривають переговори з сьомою компанією-виробником Novavax. Загальна кількість замовленої вакцини перевищує 2 мільярди доз.