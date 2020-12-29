Британці, яка перша у світі отримала COVID-вакцину, зробили друге щеплення

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

90-річна Маргарет Кінан отримала перше щеплення від коронавірусу 8 грудня. Сьогодні, через три тижні, жінці ввели вже другу дозу вакцини, яка необхідна для імунізації від COVID-19.

Саме щеплення було зроблене у лікарні Університету Ковентрі.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer та BioNTech, випередивши весь світ в перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

8 грудня Маргарет Кінан стала першою жителькою Великої Британії, яка імунізувалася вакциною від коронавірусу в рамках масової вакцинації, що розпочалася в країні.

Станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували 81 673 086 випадків коронавірусу, померли 1 781 539 осіб, одужали 57 –799 127.