У світі - понад 81,6 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 29 грудня у світі зареєстрували вже 81 673 086 випадків коронавірусу.

Зокрема з хворобою не впоралися 1 781 539 осіб, видужали 57 799 127. Про це свідчать дані Worldometer , повідомляє Укрінформ.

За ніч у світі зафіксували вже 11 402 нових випадки та 574 смерті.

У США на сьогодні найбільше випадків зараження - 19 781 624, з них 343 182 смерті. Індія (10 224 797 випадків) і Бразилія (7 506 890) на другому і третьому місці відповідно.

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