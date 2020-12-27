Головний інфекціоніст США: Найгірші часи COVID-19 попереду

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю CNN, відповідаючи на запитання ведучої, повідомляє Голос Америки.

На думку Фаучі, новий сплеск поширення вірусу в США може бути пов’язаний із періодом зимових свят, який багато американців проводять у колі друзів та родини.

“Ми дуже ймовірно можемо побачити післясвятковий спалах, я маю на увазі Різдво та Новий рік. З рівнем госпіталізації в 120 тисяч людей щодня, зараз ми дійсно в критичній фазі”, - зазначив Фаучі.

Він додав, що попри рекомендації лікарів залишатися вдома, людям складно бути самим в період свят, тому він не очікує, що це станеться.

Також Фаучі дав свій прогноз щодо того, коли після вакцинації в американців з’явиться колективний імунітет до вірусу. “Я думаю, що можливо, це станеться до середини-кінця наступного літа. Тож до осені ми отримаємо цей необхідний (для колективного імунітету - ред.) відсоток людей”, - сказав інфекціоніст.

Раніше про загрозу нового спалаху вірусу говорив новообраний президент США Джо Байден. “Експерти кажуть, що справи погіршаться незалежно від вакцини. Наш середній рівень смертності щодня - близько 3000 людей. Це означає, що ми втратимо ще десятки тисяч життів у наступні місяці, і вакцина не зможе цього зупинити”, - зазначив Байден.

Раніше Pew Research Center опублікував дослідження, згідно з яким майже 40% американців кажуть, що вони "точно" або "ймовірно" не отримуватимуть щеплення від коронавірусу.

Щоб виробити колективний імунітет, 70% населення мають отримати вакцину або перехворіти.