Пандемія коронавірусу не буде останньою для людства — ВООЗ

Людство повинно вивчити уроки глобальної пандемії COVID-19 та приготуватися до майбутніх епідемій.

Як передає Укрінформ, про це з нагоди Міжнародного дня готовності до епідемій заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

“Нам усім слід вивчити уроки чинної пандемії. По-перше, усі країни повинні інвестувати кошти у готовність та здатність упереджувати, виявляти та пом’якшувати наслідки різноманітних надзвичайних ситуацій, чи йдеться про природні епідемії, чи про зумисні події. Міцна первинна ланка охорони здоров’я особливо важлива як фундамент універсальної системи охорони здоров’я, а також як очі й вуха кожної медичної системи”, - сказав Гебреісус.

На його переконання, “готовність входить до відповідальності не лише сфери охорони здоров’я, а вимагає зусиль усього уряду й усього суспільства”.

“Пандемія також звернула увагу на глибинні зв’язки між здоров’ям людей, тварин й планети”, - зазначив експерт.

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Він наголосив, що “будь-які зусилля із покращення людського здоров’я приречені, якщо вони не зважатимуть на важливий зв’язок між людьми й тваринами, й на екзистенційні загрози змін клімату”.

“Історія переконує нас, що ця пандемія не буде останньою, і що епідемії — нормальні життєві явища. Однак, інвестуючи в охорону громадського здоров’я, забезпечуючи усе урядовий підхід й підтримку суспільства, ми можемо упевнитися, що наші діти та їх діти успадкують безпечніший, більш витривалий та сталий світ”, - підсумував генеральний директор ВООЗ.

Додамо, що досі у світі виявили понад 80 млн випадків інфікування COVID-19. Від початку пандемії недуга забрала більше ніж 1,7 млн життів.