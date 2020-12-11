«Вакцинний націоналізм»: хтось має дози для 400% населення, хтось – для 5%

Гонка за вакцинами від COVID-19 чітко відобразила фінанси та рівень турботи країн про своїх громадян. А от проблему шприців – ми навіть іще не уявляємо

Не встигло людство порадіти появі вакцини проти коронавірусної інфекції, як зрозуміло нову «загрозу» – генсек ООН Антоніо Гутерреш попередив, що в світі розвивається «вакцинний націоналізм». Тобто коли багаті країни мають необмежений доступ до вакцини, а бідні – змушені лише спостерігати за підготовкою до вакцинації і не знають, чи будуть вони вакциновані і коли. Відтак генсек ООН закликав розглядати вакцини як «глобальное суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті, а особливо в Африці. Тижнем раніше голова ВООЗ Тедрос Гебреісус теж наголошував, що вакцини «повинні використовуватися в рівній мірі як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду».

На жаль перспективи України теж виглядають не надто радісно…

Хто платить, не лише замовляє музику. А ще – має вакцини

За підрахунками видання Bloomberg, уже відбулися закупки 7,85 мільярда доз вакцин від 9 основних виробників. З одного боку цього достатньо, аби охопити вакцинацією півсвіту (у більшості вакцин одній людині буде потрібно дві дози), якщо зробити розподіл рівномірним. Але це, як, зазначає видання, малоймовірно. По-перше, багаті країни уже уклали договори на величезні поставки, а по-друге, зберігання вакцини вимагає ультранизького температурного режиму, що викличе проблеми з її зберіганням і поставками у віддалені регіони в країнах, що розвиваються, а особливо в малорозвинених.

Вакцини повинні використовуватися в рівній мірі

Власне, вже 30 розвинених країн замовили вакцини у різних виробників стільки, що можна покрити в середньому понад 170% їхнього населення. Лідером за масштабами замовлення стала Канада, яка зможе забезпечити вакциною 410% жителів (найбільше виробництва Novavax та Sanofi/GSK). У країні мешкає близько 38 мільйонів людей, у той час як вона зробила замовлення, розраховане на 153 мільйони людей. «Перші канадці будуть вакциновані наступного тижня, якщо на цьому тижні ми отримаємо дозвіл від Міністерства охорони здоров'я. Ми зробимо великий крок вперед в графіку вакцинації, і це позитивне досягнення в роботі із забезпечення якнайшвидшого захисту громадян», – заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо

Друга після Канади за обсягами забезпечення вакциною Велика Британія зробила замовлення, якого вистачить для 295% її жителів (найбільше виробництва AstraZeneca/Oxford). Замовленою вакциною можна буде охопити 197 мільйонів людей, водночас як населення Великої Британії складає 67 мільйонів.

Замикає трійку лідерів Австралія, яка замовила вакцину для 270% мешканців (найбільше місцевого виробництва – від Квінслендського університету, а також Novavax) – для майже 69 мільйонів людей, хоча населення країни становить всього 25 мільйонів.

Країни ЄС, такі як Австрія, Бельгія, Чехія, Франція, Німеччина, Польща, Іспанія й інші зможуть охопити замовленими вакцинами аж 174,4% свого населення. США уже здатні забезпечити 138.5% населення (найбільше виробництва AstraZeneca/Oxford), охопивши 455 мільйонів людей, при тому що там мешкає 328 мільйонів. При цьому президент США Дональд Трамп 8 грудня підписав указ, згідно з яким місцеву вакцину від коронавірусу COVID-19 спочатку отримають американці, і лише потім її почнуть постачати в інші країни.

Зрозуміло, що роблячи такі великі замовлення, країни намагаються подбати про максимальну кількість громадян і уникнути ризиків, як от того, що якась поставка стане непридатною через транспортування з порушенням холодового ланцюга. Або якась із вакцин виявиться неефективною.

Втім, якщо все буде гаразд – то питання у тому, що буде із залишками вакцини?

Росія і Китай не платять нікому – і мають свої вакцини. Щоправда, не всі з них перевірені

Китай та Росія з самого початку вирішили сконцентруватися на розробці своїх вакцин і навіть вже почали їх застосовувати. Станом на 20 листопада у Китаї повідомили, що близько мільйона людей уже пройшли імунізацію вакциною від коронавірусу китайської компанії Sinopharm, яка все ще перебуває на стадії клінічних випробувань. Глава компанії Лю Цзинчженя сказав, що вакцину застосували у режимі екстреного використання і не було виявлено жодного випадку серйозних побічних ефектів – лише слабкі симптоми. Іще одна китайська вакцина компанії Sinovac Biotec вже стала доступною для екстреного застосування в провінції Чжецзян для груп високого ризику. До речі, повідомляється, що лідер КНДР Кім Чен Ин, члени його родини та деякі топ-чиновники країни були щеплені саме китайською експериментальною вакциною від коронавірусу COVID-19, щоправда не відомо, якою саме.

У Росії вакцинація "Спутніком V" почалася ще до завершення третьої фази випробувань. За словами російського міністра охорони здоров'я Михайла Мурашка, до початку грудня щеплення проти коронавірусу саме нею вже зробили понад 100 тисяч людей. Масова вакцинація має початися вже в грудні – знову ж таки вакцинами власного виробництва. Окрім «Спутнік V», розробленої Центром імені Гамалеї, до масового застосування в Росії зараз готують ще вакцину "ЕпіВакКорона" від центру "Вектор".

Мережа, щоправда рясніє повідомленнями про низьку ефективність та навіть шкідливість «Спутніка». Аргументованої відповіді на що ми не чули і не чуємо.

Україна: ніякого націоналізму, вакцинного – теж!

поки що очікує на безоплатну допомогу

А тим часом, Україна залишається у числі країн, які будуть найменше забезпечені вакцинами і поки що очікує на безоплатну допомогу. В уряді повідомляють, що міжнародна програма рівного доступу до вакцин COVAX передбачає, що Україні гарантовано буде доставлено 8 мільйонів доз вакцини. Хоча за інформацією видання Bloomberg, де бралися до уваги лиш наявні зараз договори із фіксуванням конкретного виробника і кількості доз для певної країни, Україна поки може розраховувати на забезпечення 5% населення або ж двох мільйонів людей. Це таке ж охоплення, як у Афганістані, Ірані, Нігерії, Зімбабве, Косові…

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, перший транш для України становитиме 1,2 млн. доз. "Перш за все, ми плануємо вакцинувати людей з групи ризику: медичних працівників, громадян старших 65 років і людей з хронічними захворюваннями", – сказав Степанов. Щоправда коли Україна отримає цей транш –інформація з різних джерел, наразі, відрізняється. За словами в.о. директора Центру громадського здоров'я Ігоря Кузіна, це може статися вже в середині або наприкінці січня 2021 року. А за даними голови комітету ВРУ з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького – пізніше – у березні.

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, на сьогодні в бюджеті на 2021 рік закладено 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від COVID-19. Поки немає інформації про вже укладені договори – відомо лише про ведення перемовин, зокрема з виробниками, потужності яких розташовані в Індії, про що розповів Радуцький.

Утім, схоже, нас скоро очікуватиме іще одна проблема. Власник мережі медичного обладнання Олексій Давиденко наголошує на одній важливій деталі, без якої неможлива масова вакцинація, і ця деталь – шприц! «За цією дрібницею по всьому світу на заводах вишикувалися черги на підписання контрактів – черги серйозніші, ніж були на маски, рукавички, ШВЛ або концентратори. Покупцями виступають цілі держави, рахунок йде на сотні мільйонів штук, а виробничі лінії бронюють на рік вперед», – зауважує Давиденко і додає, що як і у всьому іншому шприци будуть передусім у тих, хто раніше всіх зайняв чергу і встиг їх купити. Але в Україні про це ще навіть не почали замислюватися. Як бачимо, у нас вакцинний націоналізм не присутній.

Юлія Горбань, Київ