Генсек ООН заявляє про нову загрозу - «вакцинний націоналізм»

Генсек ООН Антоніо Гутерреш попередив, що в світі розвивається «вакцинний націоналізм», у результаті якого бідні люди, спостерігаючи за підготовкою до COVID-вакцинації в багатих країнах, задаються питанням, чи будуть вони вакциновані і коли.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Гуттеріш повторив свій заклик розглядати вакцини як «глобальное суспільне благо», доступне кожному, всюди на планеті, особливо в Африці.

Зазначається, що генсек ООН звернувся з проханням про виділення $4,2 млрд протягом наступних двох місяців для програми Всесвітньої організації охорони здоров'я COVAX - проєкту щодо закупівлі і доставки COVID-вакцин для найбідніших верств населення світу.

За словами Гуттереша, у 54 країнах Африки зареєстровано понад 2,2 мільйона випадків зараження коронавірусом і понад 53 тисячі випадків смерті від COVID-19.

Він також підкреслив, що для того, щоб покласти цьому край, вакцини повинні бути доступні для всіх, але «більшості африканських країн не вистачає фінансування для адекватного реагування на кризу, зокрема через зниження попиту і цін на їхні експортні товари».

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Очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус заявив минулого тижня на засіданні Генеральної асамблеї ООН, присвяченому COVID-19, що «світло в кінці тунелю неухильно стає яскравішим», щоб покласти край пандемії. Але він додав, що вакцини «повинні використовуватися в рівній мірі як глобальні суспільні блага, а не як приватні товари, які збільшують нерівність і стають ще однією причиною того, що деякі люди залишаються позаду».

Він сказав, що програма ВООЗ ACT-Accelerator щодо швидкої розробки і справедливого розподілу вакцин, яка включає в себе проєкт COVAX, «ризикує перетворитися в не більше ніж благородний жест» без значного нового фінансування.

За словами глави ВООЗ, COVAX потребуватиме додатково 23,9 мільярда доларів на 2021 рік, підкресливши, що загальна сума 28 мільярдів доларів становить менше половини 1 відсотка від 11 трильйонів доларів у пакетах стимулів, оголошених наразі «Великою двадцяткою», найбагатшими країнами світу.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано 69 239 671 випадок COVID-19, зокрема 1 575 810 – летальних, одужали 47 994 611 осіб.