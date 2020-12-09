Європейське агентство з дослідження вакцин атакували хакери
Укрінформ
У Нідерландах жертвою кібератаки стало Європейське медичне агентство, яке досліджує вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу у Гаазі із посиланням на NU.nl.
“Європейське медичне агентство EMA стало жертвою кібератаки. Проводиться розслідування, яке було оперативно розпочато разом із правоохоронцями”, - йдеться у повідомленні.
Агентство займається оцінкою ліків, зокрема, сертифікацією вакцин. Зараз досліджуються вакцини від коронавірусу. Виробники вакцин Moderna і Pfizer очікують схвалення EMA.
В агентстві наразі не розголошують подробиць атаки.
Схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації. Це дозволить застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.
Якщо ж процес піде не так, як очікувалося, вакцинація в Нідерландах та ЄС може розпочатися пізніше бажаного січня.