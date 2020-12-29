Вірусолог припускає, що COVID-вакцина може захищати кілька років

Вакцина від коронавірусу SARS-CoV-2 може мати захисну дію протягом кількох років.

Як передає Укрінформ, про це заявив в інтерв’ю ORF вірусолог, професор із дослідження вакцин у школі медицини "Ікан" медичного центру "Маунт-Синай" (Нью-Йорк) Флоріан Краммер.

"Цього ми ще точно не знаємо. Але з огляду на відповідь антитіл, яку можна бачити зараз, і даних, які є на сьогодні, тобто понад чотири місяці, я припускаю, що забезпечений з допомогою вакцинації захист триватиме кілька років", - заявив Краммер, відповідаючи на запитання про те, як довго діятиме вакцина проти коронавірусу.

За словами дослідника, поки можна говорити про те, що імунітет у людей, які перехворіли на COVID-19, триває кілька місяців. Але вже є два дослідження, що свідчать, якщо у людини є антитіла проти вірусу, то ризик знову захворіти є "дуже і дуже низьким", хоча й не дорівнює нулю.

"Уже є хороші дослідження, які показують що відповідь антитіл на початку дещо знижується, а потім починає стабілізуватися між п’ятим та сьомим місяцем. І цілком може бути, що ці антитіла потім залишаються на роки. Щось схоже я очікую і від вакцинації", - заявив Краммер.

В інтерв’ю обговорювалася вакцина від виробника Pfizer/Biontech, яку було допущено в ЄС і якою зараз щеплять у багатьох країнах.

"За останні кілька тижнів було вакциновано майже два мільйони людей, і проблем практично не було. Можна було побачити, як і в попередніх клінічних дослідженнях, що вакцина цілком безпечна", - заявив вірусолог.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше дослідження Дунайського приватного університету в Кремс-на-дер-Донау (Австрія) показало, що у більшості людей антитіла, які утворилися в організмі після перенесеної коронавірусної хвороби COVID-19, зберігаються і понад дев’ять місяців.

Фото: orf.at