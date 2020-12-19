Діти, народжені жінками з COVID-19, мають антитіла до вірусу

Діти, народжені від матусь, що хворіли на коронавірус, мають антитіла до інфекції.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це свідчать дані дослідження Сінгапурської мережі досліджень акушерства і гінекології.

Зокрема, всі п'ятеро дітей, народжені жінками з COVID-19, мали антитіла до вірусу. Дослідники заявили, що ще незрозуміло, який рівень захисту немовлят можуть забезпечити ці антитіла.

За словами дослідників, кількість антитіл була вищою у тих немовлят, чиї матері були інфіковані ближче до моменту пологів. Потрібен подальший моніторинг, щоб зрозуміти, чи знижуватиметься кількість антитіл упродовж дорослішання дітей.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 19 грудня зафіксовано понад 76,7 млн ​​випадків коронавірусу.