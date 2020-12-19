У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 76 мільйонів

У світі станом на ранок 19 грудня кількість хворих на COVID-19 становить 76 025 593 особи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 53 295 472 особи одужали, 1 681 468 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

На другому місці Індія – 10 004 825 інфікованих (145 171 особа померла й 9 550 712 одужали). На третьому місці Бразилія із 7 163 912 хворими (185 687 смертей від COVID-19 та 6 198 185 одужали).

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Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 956 123 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.