Американський регулятор офіційно затвердив вакцину від Moderna

Управління за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) в п’ятницю провело засідання, за результатами якого затвердило вакцину виробництва американської компанії Moderna від коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному повідомленні на сайті FDA, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні Управління за якістю продуктів та медикаментів США видало екстрений дозвіл на використання другої вакцини для профілактики коронавірусної хвороби COVID-19, спричиненої важким гострим респіраторним синдромом коронавірусу SARS-CoV-2», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що використовувати вакцини від Moderna дозволяється лише для осіб віком від 18 років.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna. Після цього спеціальний комітет FDA мав рекомендувати використання вакцини, а сам регулятор — схвалити її.

Минулого тижня комітет рекомендував використання вакцини, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech, а на наступний день її схвалив і FDA.

Таким чином, у США затверджений другий препарат для профілактики зараження коронавірусом після того, як тиждень тому американський регулятор надав офіційний дозвіл на застосування продукту від компанії Pfizer. Обидві вакцини мають однаково високу ефективність, втім Moderna не потребує наднизьких температур для зберігання.

"Завдяки наявності двох вакцин для профілактики COVID-19, FDA зробила ще один важливий крок у боротьбі з цією глобальною пандемією, яка щодня спричиняє величезну кількість госпіталізацій та смертей у Сполучених Штатах", - заявив комісар FDA доктор Стівен Хан.

Напередодні Консультативна рада FDA підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna.

Фото з сайту sky.com