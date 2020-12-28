МОЗ затвердило вимоги до вакцини проти коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я затвердило медико-технічні вимоги до вакцини проти COVID-19.

Відповідний наказ МОЗ України від 22.12.2020 № 2972 "Про затвердження медико-технічних вимог до предмету закупівлі «Вакцина проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» оприлюднено на сайті відомства.

Так, згідно з вимогами, термін придатності вакцини на момент поставки повинен бути не менше 70% від загального терміну придатності.

Вакцина має бути на момент поставки зареєстрована в Україні, мати прекваліфікацію ВООЗ, та/або бути зареєстрована в США, Великій Британії, Швейцарській конфедерації, Японії, Австралії, Канаді та низці інших країн, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Також серед вимог - наявність сертифікату українською та англійською мовами, документ, що підтверджує можливість забезпечення холодового ланцюга при транспортувані та зберіганні вакцини. Вакцини повинні супроводжуватися індикаторами заморожування та/або приладами контролю температури.

Як повідомляв Укрінформ, за минулу добу, 27 грудня, в Україні виявлено 4 385 нових випадків зараження коронавірусом, померло 75 пацієнтів. Загалом з початку пандемії в Україні захворіло на COVID-19 1 030 374 людей.