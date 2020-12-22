Мутований британський коронавірус: що про нього відомо

40 країн уже припинили транспортне сполучення з Об’єднаним Королівством

Десятки тисяч інфікованих, загальний локдаун, дефіцит товарів, раптове припинення авіаційного й іншого транспортного сполучення. Страхітливі березневі заголовки неочікувано знову стали актуальними у Великій Британії в грудні. Цього місяця на території Об’єднаного Королівства виявили новий різновид коронавірусу, що може бути значно небезпечнішим, ніж той, що спровокував чинну пандемію. Що нам зараз відомо про новий штам SARS-CoV-2?

ЧОМУ НОВИЙ ШТАМ БІЛЬШ НЕБЕЗПЕЧНИЙ?

«Хоча в цьому питанні все ще зберігається велика неясність, новий варіант коронавірусу може бути на 70 % заразнішим, ніж первинний, з яким ми досі мали справу», - заявив у суботу прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Відтоді його слова були підтверджені як іншими політиками, так і експертами-вірусологами.

Борис Джонсон / Фото: АА

Як показали найновіші дослідження, новий різновид вірусу, що отримав назву В.1.1.7, має 22 мутації порівняно з первинними штамом, який поширився на початку року з китайського Уханю. Утім, найбільше занепокоєння вчених викликають еволюційні адаптації ключової частини вірусу – шипоподібного білка, який слугує свого роду «ключем», яким вірус відкриває «дверцята» в клітини. Завдяки мутаціям цього білка новий різновид інфекції здатен значно легше проникати в клітини й інфікувати їх.

За словами міністра охорони здоров’я Великої Британії Мета Генкока, новий штам вірусу сприяє «дуже швидкому, явному зростанню» кількості випадків інфікування COVID-19 у Лондоні та на південному сході Великої Британії загалом.

ЗВІДКИ ВІН ПОХОДИТЬ?

Абсолютна більшість виявлених випадків інфікування новим штамом вірусу сталася в Об’єднаному Королівстві, тож серед учених побутує думка, що саме у Великій Британії коронавірус і мутував. За однією з версій, новий різновид SARS-CoV-2 виник у організмі людини з імуносупресією, адже за цієї умови мутації можуть накопичуватися швидше.

Існує також імовірність, що новий вірус завезено до Великої Британії з іншої країни, де за мутаціями стежать не так уважно. «В Об’єднаному Королівстві діє одна з найкращих програм генетичного спостереження у світі: від 5 до 10 % усіх зібраних аналізів проходять генетичну перевірку. Мало хто робить це ліпше», – розповів керівник відділення вірусних хвороб Бельгійського інституту здоров’я Стівен ван Гачт.

Стівен ван Гачт / Фото: isopix

Теорію змови про те, що мутація коронавірусу пов’язана з вакцинування, дуже легко спростувати, адже новий різновид уперше виявили у вересні, тоді як вакцинування у Великій Британії розпочалося лише в грудні.

КУДИ ПОШИРИВСЯ?

Протягом попередніх дев’яти місяців пандемії світ навчився серйозно ставитися до поширення вірусів та знайшов відносно ефективні способи їх стримування. Уперше новий штам на території Великої Британії зареєстрували у вересні, і нині його виявляють у понад 60 % інфікованих в Лондоні та околицях. Об’єднане королівство дуже швидко поставило до відома ВООЗ та почало запроваджувати різноманітні обмеження, осягнувши небезпеку нового штаму. Утім, випадки інфікування новим коронавірусом вже виявили у Італії, Данії, Нідерландах, Австралії та Гібралтарі. Франція висловила підозру, що на території країни новий різновид вірусу також уже шириться, однак медичного підтвердження цьому поки що немає.

Фото: АА

Хоча точної відповіді на це не існує, окремі факти вказують, що інші держави «імпортували» новий різновид вірусу із Великої Британії. Так, міністерство охорони здоров’я Італії в понеділок підтвердило, що новий штам вірусу виявили в сімейної пари, яка прилетіла в Рим із Великої Британії.

У Південній Африці минулого тижня теж заявили про поширення нового штаму коронавірусу, однак поки не підтвердили, чи він ідентичний тому, з яким стикнулася Європа.

ЯК ПРОТИСТОЯТИ?

Найочевиднішим кроком стримування нового коронавірусу є запровадження обмежень на пересування. Цим шляхом пішли вже понад 40 країн, які припинили транспортне сполучення з Великою Британією. У самому Об’єднаному Королівстві жителям Лондона та сходу Англії – де виявили спалах нового штаму – заборонили зустрічатися з друзями та родичами на Різдво. У регіоні закриваються непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не покидати домівки й утриматися від поїздок.

Фото: АА

Уряди багатьох країн протягом останніх кількох днів проводять надзвичайні засідання для обговорення подальших кроків. Мет Генкок на вихідних заявив, що локдаун у Лондоні може тривати кілька місяців, якщо новий штам не вдасться швидко взяти під контроль. Хоча обмеження на пересування потенційно є ефективним кроком, для жителів острівного Об’єднаного Королівства вони можуть мати дуже серйозні наслідки, адже деякі магазини вже попередили, що відчувають дефіцит продуктів.

Мет Генкок / Фото: АА

ЧИ УБЕРІГАЄ НАЯВНА ВАКЦИНА ВІД НОВОГО ШТАМУ?

Зважаючи на складнощі, які побороли світові фармацевтичні компанії у процесі створення дієвих вакцин від COVID-19, новина про новий штам збила багатьох із пантелику. На щастя, дані свідчать, що мутація не завадить наявним вакцинам забезпечувати імунітет до COVID-19. «Малоймовірно, що ця мутація впливатиме на ефективність вакцини», – розповів експерт із вакцинування, професор педіатрії університету Бристоля Адам Фін.

Адам Фін

Його думку підтримав і головний науковий радник уряду Великої Британії Патрік Веленс, який зазначив, що вакцини викликають достатню імунну реакцію на новий штам коронавірусу.

Це також свідчить, що люди, які перехворіли на первинний штам COVID-19, певний час не будуть уразливими до нового різновиду вірусу.

ЯК ВИЯВЛЯТИ НОВИЙ ШТАМ?

З огляду на те, що виявлені мутації впливають на один із трьох геномів, який виявляє ПЛР-тест, звичні способи тестування на коронавірус можуть виявитися менш ефективними. Утім, ПЛР-тести зазвичай виявляють кілька геномів, тож зміни в одному з них не повинні мати значного впливу на остаточний результат.

ЧИ ІСНУЮТЬ ІНШІ РІЗНОВИДИ КОРОНАВІРУСУ?

Видозміни вірусів загалом є нормальним процесом їхньої життєдіяльності. Саме тому, приміром, щеплення від грипу треба робити щорічно. Цього року різновиди COVID-19 виявляли в Іспанії, Південній Африці, Данії та інших країнах. У всіх випадках ці відкриття викликали занепокоєння, але жоден із різновидів не був більш заразним чи смертельним, ніж первинний вірус. Не мали вони й імунітету до наявних вакцин.

«Британський» різновид, хоча й демонструє вищу заразність, також поки що не призвів до зростання смертності або почастішання перебігу хвороби у важкій формі. «Якби новий різновид мав значний вплив на тяжкість перебігу недуги, ми б уже помітили це. Кількість госпіталізацій відносно кількості інфікувань або швидко зросла б або суттєво впала. Нічого такого не трапилося, з чого можна зробити висновок, що вплив на кількість випадків важкого перебігу, імовірно, буде скромним», - сказав Еван Бірні, заступник генерального директора Європейської лабораторії молекулярної біології в Кембриджі.

Еван Бірні / Фото: Carrie Tang

Що робить цю мутацію унікальною, так це її масштаб. Зазвичай новий штам вірусу відрізняється від попередника всього кількома генетичними змінами, тоді як у цій ситуації зафіксовано понад 20 видозмін. «Ми зазвичай бачимо, як віруси відрізняються одне від одного на одну-дві зміни, але загалом цей вірус нараховує 22… Це є свого роду трохи тривожним дзвінком, але біологічно можливо, що вірус міг змінити поведінку через ці мутації», – пояснила вірусолог, завідувачка кафедри інфекційних хвороб і кафедри вірусології грипу в Імперському коледжі Лондона Венді Барклай.

Ґрунтуючись на досвіді попередніх епідемій, найімовірніше, нові різновиди COVID-19 тепер виявлятимуть регулярно, доки 70 % населення Землі не отримає щеплення й не виробить колективний імунітет, на що знадобиться щонайменше два роки. Дехто навіть каже, що COVID-19 перетвориться в щорічну сезонну хворобу, подібну на звичайний грип.

При цьому слід пам’ятати, що ані виявлення нового штаму вірусу, ані наближення масового вакцинування, ані локдауни й інші обмежувальні заходи не скасовують необхідності дотримання особистої гігієни, носіння маски та збереження соціальної дистанції.

Максим Наливайко, Оттава

Перше фото: Kirsty O'connor/PA Wire/dpa