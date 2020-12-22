Уже понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Британії

Понад 40 країн заборонили або обмежили поїздки до Великої Британії через побоювання щодо поширення нового штаму коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Європі про заборону на польоти до Британії оголосили:

Франція – заборонено весь пасажирський та вантажний рух, що прямує по повітрю та через тунель під Ла-Маншем з Британії до півночі вівторка;

Бельгія – заборонено пасажирські авіарейси з Великої Британії - навіть транзитні - на 24 години з неділі, 12:00, та призупинено курсування потяга «Євростар» з Лондона до Брюсселя;

Німеччина – скасовані пасажирські рейси з Британії до 31 грудня;

Ірландія – рейси з Великої Британії заборонені на 48 годин, за винятком жителів Ірландії та пасажирів, що прямують до Ірландії та які опинилися на шляху до транзиту через британські аеропорти;

Нідерланди – заборонені рейси з Британії принаймні до нового року;

Іспанія – рейси з Британії призупинені на невизначений термін з вівторка, також буде посилено прикордонний контроль з Гібралтаром;

Швейцарія – заборона на в’їзд іноземних громадян, які прибули з Британії та Південної Африки, введено карантин для людей, які прибули до країни з 14 грудня;

Італія – заборона на рейси з та до Британії до 6 січня;

Австрія – заборона на в’їзд громадянам, які прибули з Британії, до Нового року;

Данія – призупинені рейси з Британії до 9-ї ранку середи;

Швеція призупинила всі поїздки з Великої Британії та Данії до подальшого повідомлення;

Норвегія – заборонені рейси з Британії з понеділка на 48 годин;

Хорватія – з неділі на два дні скасовані рейси з Британії;

Болгарія – до 31 січня заборонено всі рейси до Великої Британії та з неї;

Мальта – зупинені рейси в обидва боки без кінцевої дати;

Фінляндія – припинено авіарейси з Великою Британією;

Росія з вівторка на тиждень припинить авіаперевезення з Британією;

Польща, Португалія, Угорщина, Чехія, Словаччина, Північна Македонія – призупинка рейсів з Британії на невизначений термін.

Також тимчасово призупинили рейси до Британії та/або заборонили в’їзд іноземцям Ізраїль, Оман, Іран, Саудівська Аравія, Туреччини, Йорданія, Судан, Туніс, Канада, Перу, Сальвадор, Чилі, Аргентина, Гренада, Ямайка, Гонконг, Пакистан, Індія.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявив, що Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим. З огляду на це, британський уряд посилив карантинні обмеження в Лондоні та на південному сході Англії.

На Різдво жителям цих регіонів буде заборонено зустрічатися з друзями й родичами, будуть закриті непродовольчі магазини, спортзали та перукарні. Англійцям рекомендують без нагальної потреби не залишати домівки та утриматися від поїздок.