МОЗ підписало контракт на постачання 1,8 мільйона доз вакцини Sinovac

Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну в максимально короткі терміни вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech від COVID-19 обсягом 1,8 млн доз за ціною 504 грн за дозу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Переговори МОЗ вело з вересня 2020 року.

"Sinovac Biotech є найбільшою китайською компанією з виробництва вакцин. Щорічно вона виготовляє від 300 до 500 мільйонів доз вакцин, які схвалені у 34 країнах світу. Компанія розробила та вивела на ринок вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу, включно із пташиним, паротиту. Рішення про закупівлю вакцини Sinovac Biotech проти COVID-19 у кількості 50 мільйонів доз вже ухвалила, зокрема Туреччина", - повідомили в ОП.

За даними Офісу Президента, Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що контракт укладено саме із досвідченим виробником вакцин.

«Головне, що ми провели дуже активну багатомісячну переговорну роботу й отримали конкретний результат. У короткий термін почнемо масштабну державну програму вакцинації. Нам украй потрібно захистити найбільш ризиковані соціальні групи, і держава точно виконає це завдання», – сказав глава держави.

В ОП поінформували, що Sinovac Biotech (CoronaVac) є інактивованою вакциною, яка випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів за Цельсієм. Проведені клінічні випробування у різних країнах, за результатами проміжних даних, показали ефективність препарату до 97%.

Так, ІІІ фаза клінічних випробувань була проведена в Індонезії (1600 пацієнтів, ефективність 97%) і Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%). Завершується III фаза клінічних випробувань у Бразилії, проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року.

Відповідно, на січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

"Йдеться про закупівлю 1 800 000 доз за ціною 504 грн за дозу", - пояснили в Офісі глави держави.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тисяч доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС.

Водночас в ОП наголосили, що таке постачання здійснюватиметься окремо від механізму COVAX, за яким Україні гарантовано отримання 8 мільйонів доз вакцини безкоштовно.

"Україна продовжує активний переговорний процес з усіма надійними виробниками для того, щоб збільшити доступ українців до ефективної та безпечної вакцини", - запевнили в ОП.

Як повідомлялося, в Україні станом на 30 грудня лабораторно підтверджено 1 045 348 випадків COVID-19, з них за добу – 7 986.

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