Китай презентував свої вакцини від COVID-19

Дві китайські фармацевтичні компанії представили потенційні вакцини від коронавірусу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

Зразки, розроблені компаніями Sinovac Biotech і Sinopharm, представили на виставці у Пекіні.

Зазначається, що вакцини проходять третій етап клінічних випробувань. Виробники сподіваються отримати дозвіл на їх використання до кінця 2020 року.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася у грудні 2019 року в Китаї, з тих пір у світі було зафіксовано понад 27 мільйонів випадків COVID-19, з них майже 9 тисяч людей померли.

Фото с сайта news.yahoo.com