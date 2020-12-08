Китайська COVID-вакцина від Sinovac показала ефективність 97%

Індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що проміжні дані щодо випробувань вакцини від COVID-19, виробленої китайською компанією Sinovac, показали ефективність препарату до 97%.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив представник Bio Farma Іван Сетіаван.

«Наша група з клінічних випробувань, ґрунтуючись на проміжних даних протягом одного місяця, виявила, що проміжні дані показують, що ефективність вакцини досягає 97%», - сказав Сетіаван.

Він не уточнив, чи був проміжний результат отриманий на основі даних пізньої стадії клінічних випробувань. При цьому інший представник Bio Farma повідомив, що компанія все ще збирає дані про ефективність в ході поточного випробування третьої фази.

Bio Farma не надала інформації щодо кількості учасників, які заразилися під час випробувань. Відомо, що загалом у випробуваннях брали участь 1 600 осіб.

Сетіаван заявив, що Bio Farma буде чекати повних результатів, та очікує, що Агентство з контролю за продуктами і ліками Індонезії видасть дозвіл на застосування вакцини вже наприкінці січня перед початком масової вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, китайська антикоронавірусна вакцина від компанії Sinovac Biotech - CoronaVac - продемонструвала ефективність на першій і другій фазах клінічних випробувань.

Вона викликала швидку імунну відповідь під час випробувань за участю близько 700 осіб. За словами експертів, отримані результати означають, що вакцина «підходить для екстреного використання».

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