Вакцину AstraZeneca затвердять у США не раніше квітня - Warp Speed

Вакцина проти COVID-19 від компанії AstraZeneca та Оксфордського університету, яку щойно затвердили до використання у Великій Британії, має пройти третій етап випробувань у США та може бути ухвалена американським регулятором у квітні.

Як повідомляє Reuters, про це заявив у середу головний радник операції Warp Speed доктор Монсеф Слауї, передає Укрінформ.

"За нашими прогнозами, якщо все буде добре з результатами (випробувань – ред.), дозвіл на використання може бути наданий приблизно у квітні", - зазначив Слауї.

Він також повідомив, що для проведення третього, наймасштабнішого етапу тесутвання в США вже погодилися взяти участь 29 тис. добровольців, яким вводитиметься препарат.

Як повідомлялося, у середу британські регулятори схвалили вакцину AstraZeneca.

Розробники заявили, що змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників – вище 90%.