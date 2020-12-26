У США виявили першу важку алергічну реакцію на вакцину Moderna

Лікар у Бостоні, який отримав вакцину від COVID-19 виробництва компанії Moderna під час першої хвилі вакцинації у США, заявив про важку форму алергічної реакції через кілька годин після уколу.

Як повідомило в п’ятницю видання The New York Times, чоловік має серйозну алергію на молюсків, передає Укрінформ.

«Інцидент стався з доктором Хоссейном Садрзадехом, лікарем-онкологом Медичного центру Бостона, який страждає серйозною алергією на молюсків», - зазначається в публікації.

Чоловікові зробили щеплення вакциною Moderna ввечері четверга. Після цього лікар заявив, що відчув важку форму алергічної реакції майже одразу після того, як йому зробили укол. У своїх свідченнях він зокрема зазначив, що йому запаморочило голову і підвищився ритм серцебиття. Після цього, з дозволу інших лікарів, доктор Садрзадех ввів собі індивідуальний антиалергенний препарат.

Нагадаємо: цей випадок став першою відомою справою щодо важкої форми реагування на вакцину Moderna. Раніше було відомо про щонайменше шість випадків анафілаксії у людей після отримання вакцини Pfizer-BioNTech, яка містить подібні інгредієнти.