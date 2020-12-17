На Алясці у двох медиків виникла алергічна реакція на вакцину Pfizer - NYT

В американському штаті Аляска після щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer і BioNTech у двох медичних працівників розвинулася алергічна реакція.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times.

У першого медика - жінки середнього віку, в анамнезі якої не повідомлялося про схильність до алергії, через 10 хвилин після щеплення в обласній лікарні Бартлетта у місті Джуно у вівторок виникла анафілактична реакція. У неї з’явився висип на обличчі та тулубі, задишка і почастішання пульсу. Жінку госпіталізували у відділення інтенсивної терапії, де вона пробула кілька ночей. Зараз її стан стабільний.

У другого працівника також через 10 хвилин після введення вакцини виникла алергічна реакція організму. У нього набрякли очі та спостерігалося запаморочення і першіння у горлі, йдеться у повідомленні лікарні.

Його доставили до відділення невідкладної допомоги. Протягом години йому стало краще і медпрацівника відпустили додому.

Як пише CNN, представники Pfizer заявили, що ретельно перевірять даний інцидент. Вони наголосили, що поки не мають детальної інформації про ситуацію, яка склалася, однак компанія активно взаємодіє з владою штату.

Також у компанії заявили, що при необхідності оновлять перелік протипоказань до свого препарату.

«Ми будемо ретельно відстежувати всі повідомлення про виникнення сильних алергічних реакцій після застосування вакцини», — сказав представник Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, американський регулятор FDA офіційно схвалив вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб.

У неділю перші вантажівки з препаратами роз'їхалися по всій країні, і вже наступного дня було зроблено перші щеплення.