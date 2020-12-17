Байдену зроблять щеплення від коронавірусу наступного тижня - ЗМІ

78-річний Джо Байден, обраний президентом США, зробить публічне щеплення вакциною проти COVID-19 найближчим часом.

Про це повідомляє АР з посиланням на джерела, обізнані з планами Байдена, передає Укрінформ.

«Обраний президент Джо Байден публічно отримає щеплення вакциною від COVID-19 наступного тижня»,- зазначається в повідомленні.

Про свій намір вакцинуватися привселюдно Джо Байден і Камала Гарріс заявили ще до того, як препарат від Pfizer був офіційно затверджений американським регулятором.

Про готовність публічно зробити щеплення від коронавірусу заявили ще три колишні президенти США. Таким чином вони прагнуть переконати американців у безпечності вакцини.

Тим часом чинний глава держави Дональд Трамп заявив, що не піде на вакцинацію добровільно, допоки цього не визначить медична команда Білого дому.