Байден і Гарріс публічно вакцинуються від коронавірусу

Обрані президент США Джо Байден і віцепрезидент Камала Гарріс підтвердили намір зробити щеплення вакциною від коронавірусу, щойно вона буде доступна, аби засвідчити її безпечність.

Про це вони заявили в інтерв’ю телеканалу CNN, передає Укрінформ.

"Коли доктор Фаучі каже, що у нас є безпечна вакцина, це саме той момент, коли я зроблю це (щеплення – ред.) публічно", - сказав Байден, додавши, що вже запропонував Ентоні Фаучі посаду головного медичного радника в новій адміністрації.

При цьому Байден підкреслив, що люди втратили віру в ефективність вакцини.

"Важливо те, що роблять президент і віцепрезидент. Я думаю, мої три попередники показали, що слід робити", - зазначив Байден, маючи на увазі заяву експрезидентів Білла Клінтона, Джорджа Буша та Барака Обами про готовність вакцинуватися публічно.

Тим часом Камала Гарріс зауважила, теж готова зробити щеплення, аби довести людям, які досі мають побоювання щодо безпечності препарату, що вчені "зробили гарну роботу".

«Звісно, я прийму (вакцину – ред.)», - сказала Гарріс на запитання ведучого.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер три колишні президенти США заявили, що готові публічно зробити щеплення від коронавірусу, щоби підвищити суспільну довіру до безпечності вакцини, щойно її ухвалить Управління контролю за продуктами та медикаментами США.