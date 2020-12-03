Три експрезиденти США готові публічно вакцинуватися від COVID-19
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Зазначається, що експрезиденти сподіваються, що така інформаційна кампанія допоможе чиновникам сфери охорони здоров'я, які намагаються переконати населення пройти вакцинацію.
Глава адміністрації Буша-молодшого Фредді Форд повідомив телеканалу, що той зв'язався з провідним інфекціоністом США - доктором Ентоні Фаучі - і координатором Білого дому з реагування на коронавірус, доктором Деборою Біркс, щоб дізнатися, як він може допомогти в просуванні вакцини.
«По-перше, вакцини повинні вважатися безпечними і вводитися пріоритетним групам населення. Тоді президент Буш встане в чергу за своєю і з задоволенням зробить це перед камерою», - зазначив Форд.
Прессекретар Клінтона зазначив, що експрезидент також готовий зробити щеплення від коронавірусу публічно для її просування. «Президент Клінтон обов'язково прийме вакцину, як тільки вона буде йому доступна, виходячи з пріоритетів, визначених чиновниками громадської охорони здоров'я. І він зробить це в публічній обстановці, якщо це допоможе переконати всіх американців зробити те ж саме», - сказав Анхель Урена.
Обама в інтерв'ю ведучому SiriusXM Джо Медісону сказав, що готовий зробити щеплення на телебаченні або зняти цей момент на камеру. «Я можу в кінцевому підсумку показати це по телевізору або зняти це, просто щоб люди знали, що я довіряю науці», - заявив колишній президент США.
Зазначається, що наразі невідома позиція щодо вакцинації ще одного колишнього президента, Джиммі Картера.
Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.
Наразі регулюючі органи США і ЄС аналізують дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.
У середу експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.
9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.
Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.
Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.