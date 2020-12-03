Три експрезиденти США готові публічно вакцинуватися від COVID-19

Колишні президенти США Барак Обама, Джордж Буш та Білл Клінтон висловили готовність публічно зробити щеплення від COVID-19, щоб підвищити суспільну довіру до безпеки вакцини, щойно Управління з продовольства і медикаментів США дозволить її.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що експрезиденти сподіваються, що така інформаційна кампанія допоможе чиновникам сфери охорони здоров'я, які намагаються переконати населення пройти вакцинацію.

Глава адміністрації Буша-молодшого Фредді Форд повідомив телеканалу, що той зв'язався з провідним інфекціоністом США - доктором Ентоні Фаучі - і координатором Білого дому з реагування на коронавірус, доктором Деборою Біркс, щоб дізнатися, як він може допомогти в просуванні вакцини.

«По-перше, вакцини повинні вважатися безпечними і вводитися пріоритетним групам населення. Тоді президент Буш встане в чергу за своєю і з задоволенням зробить це перед камерою», - зазначив Форд.

Прессекретар Клінтона зазначив, що експрезидент також готовий зробити щеплення від коронавірусу публічно для її просування. «Президент Клінтон обов'язково прийме вакцину, як тільки вона буде йому доступна, виходячи з пріоритетів, визначених чиновниками громадської охорони здоров'я. І він зробить це в публічній обстановці, якщо це допоможе переконати всіх американців зробити те ж саме», - сказав Анхель Урена.

Обама в інтерв'ю ведучому SiriusXM Джо Медісону сказав, що готовий зробити щеплення на телебаченні або зняти цей момент на камеру. «Я можу в кінцевому підсумку показати це по телевізору або зняти це, просто щоб люди знали, що я довіряю науці», - заявив колишній президент США.

Зазначається, що наразі невідома позиція щодо вакцинації ще одного колишнього президента, Джиммі Картера.

Як повідомляв Укрінформ, у середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Наразі регулюючі органи США і ЄС аналізують дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

У середу експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.