ВООЗ розглядає можливість введення е-сертифікатів вакцинації для подорожей

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вивчають перспективи введення електронних сертифікатів вакцинації, які можуть використовуватися під час подорожей світом.

Як передає Укрінформ, про це сказав медичний експерт ВООЗ під час онлайн-брифінгу в Копенгагені, повідомляє Reuters.

«Ми дуже уважно вивчаємо варіанти використання технологій в заходах захисту щодо COVID-19, один з них – це те, як ми можемо працювати з державами-членами над сертифікатом електронної вакцинації», – сказав він.

Водночас у ВООЗ рекомендують утриматися від використання так званих паспортів імунітету для пацієнтів, які вилікувалися від коронавірусної інфекції

Як повідомляв Укрінформ, австралійський національний авіаперевізник Qantas у майбутньому вимагатиме у пасажирів міжнародних рейсів довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Представник AirAsia сказав, що після створення вакцини авіакомпанія «перегляне вимогу щодо вакцинації від COVID-19 пасажирів для міжнародних подорожей».

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Міжнародна асоціація повітряного транспорту, яка прописує правила для безпечних, регулярних і рентабельних повітряних перевезень людей і вантажів по всьому світу, заявила в понеділок, що «цифровий пропуск здоров'я», який може включати інформацію про вакцинацію, є ключем до відкриття кордонів.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

У середу Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.