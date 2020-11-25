Іспанія вакцинуватиме від COVID-19 безкоштовно, передусім людей похилого віку

Уряд Іспанії оприлюднив план вакцинації населення від вірусу SARS-COV-2, який передбачає безкоштовні щеплення для усіх громадян та першочергову імунізацію людей похилого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє EL PAIS.

У Міністерстві охорони здоров’я Іспанії запевнили, що вакцини від COVID-19 будуть надаватися на добровольчій та безкоштовній основі, і в першу чергу будуть доступними для груп ризику.

Зазначається, що згідно з планом щодо імунізації від коронавірусу, населення Іспанії було розділене на вісімнадцять соціально-демографічних груп на основі чотирьох критеріїв ризику: захворюваність та смертність, частота контакту з вірусом, соціально-економічний вплив та передача хвороби.

Згідно з такими критеріями, у першу чергу будуть вакцинуватися мешканці будинків літніх людей та опікуни, після них щеплення отримають працівники сфери охорони здоров’я.

В іспанському уряді анонсували, що планують провакцинувати 2,5 мільйона мешканців із січня по березень наступного року.

Загалом Іспанія замовила для своєї 47-мільйонної країни 140 мільйонів доз вакцини від шести фармацевтичних компаній, включаючи AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen, BioNTech-Pfizer, CureVac та Moderna.

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Згідно з даними Worldometer, від початку пандемії COVID-19 виявили у понад 1,6 млн іспанців. Померли 43 668 осіб.