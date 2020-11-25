В Австрії презентували план щодо вакцинації населення

Вакцинація населення Австрії розпочнеться вже у січні 2021 року з груп ризику та триватиме у три етапи.

Про це повідомив під час пресконференції у Відні у вівторок міністр охорони здоров’я Австрії Рудольф Аншобер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Першими у січні будуть вакцинуватися люди віком старше 65 років, які живуть у будинках для людей похилого та похилого віку, а також їх працівники", - повідомив міністр.

Крім того, на першому етапі, який триватиме протягом січня-лютого, щеплення матимуть змогу зробити працівники закладів охорони здоров’я, а також співробітники рятувальних організаціях та соціальних службах.

В австрійському МОЗ очікують, що протягом січня-лютого на австрійський ринок поступить загалом близько 1 млн доз вакцини – на 500 тис. людей, по два обов’язкових щеплення на особу.

На другому етапі у березні та квітні, як очікується, в Австрії буде доступно вже 2 млн доз вакцини – ще для 1 мільйон осіб. Вони будуть призначені для людей старше 65 років та осіб із системним ризиком, які працюють у сферах безпеки та юстиції, школах та освітніх установах, у сферах критичної інфраструктури та підтримки громадського життя.

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З другого кварталу, тобто з квітня, вакцина від COVID-19 має стати доступною для усього населення країни. В МОЗ прогнозують, що протягом третього кварталу 2021 року зможуть вакцинуватися усі охочі.

Вакцинація від коронавірусної хвороби буде добровільною.

Загалом уряд Австрії планує закупити 16,5 млн доз вакцини від п’яти виробників на суму близько 200 млн євро. Перші вакцини очікуються від виробників Pfizer/Biontech, Moderna та AstraZeneca.

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