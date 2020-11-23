Литва продовжить карантин до середини грудня

Уряд Литви планує продовжити загальнодержавний карантин до середини грудня.

Як передає Укрінформ, про це сказав у понеділок міністр охорони здоров'я Литви Ауреліус Веригаце, повідомляє LRT.

«Наша пропозиція полягала у продовженні карантину до 31 грудня. Після обговорення в комітеті щодо коронавірусу [Комітет управління кризовими ситуаціями] міністри вирішили запропонувати продовження до 16 або 17 грудня», - сказав Верига журналістам.

Кабінет міністрів Литви також обмірковує додаткові обмеження щодо торговельних центрів, якщо вони не забезпечують необхідну соціальну дистанцію між відвідувачами.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок, 40 766 904 особи одужали.