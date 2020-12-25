Вчені досліджують випадки алергічних реакцій на COVID-вакцину Pfizer

Вчені з'ясовують, що могло призвести до випадків анафілактичної реакції у деяких людей, котрі отримали щеплення вакциною Pfizer від COVID-19.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Голос Америки.

"У США зареєстрували шість випадків анафілактичної реакції серед 272 000 осіб, які отримали щеплення вакциною Pfizer від COVID-19 станом на 19 грудня. У Великій Британії зафіксували два такі випадки.​ Про це повідомили у Центрах США з контролю над захворюваннями", - йдеться у повідомленні.

Компанія-виробник вакцини Pfizer оголосила, що відстежуватиме анафілактичні реакції.

Зазначається, що анафілактичні реакції можуть статись на будь-яку вакцину, але зазвичай вони досить рідкісні - приблизно один такий випадок на мільйон доз.

Директор Центру оцінки та дослідження біопрепаратів Адміністрації з контролю за якістю продуктів харчування та ліків США Пітер Маркс зазначив, що хімікат під назвою поліетилен гліколь, який виробляють Pfizer та BioNTech і який присутній у вакцинах, "може бути причиною" алергій. Проте з такою думкою погоджуються не всі вчені.

Щоб запобігти ускладненням, медики радять спостерігати за вакцинованою людиною протягом 15 хвилин після щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, перші партії вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, вже відправили в країни Євросоюзу, аби провести вакцинацію 27-29 грудня.