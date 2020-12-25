Вакцинація допоможе повернути ЄС до нормального життя – глава Єврокомісії

Вакцинація від коронавірусу (COVID-19) незабаром дозволить громадянам Європейського Союзу повернутися до нормального життя.

Як передає Укрінформ, про це у Твіттері повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

«Цьогорічне Різдво інше. Проте сьогодні я хочу вам передати послання надії: разом ми зможемо перемогти цей вірус», - написала вона.

За словами фон дер Ляєн, вже за два дні у країнах Євросоюзу розпочнеться вакцинація проти коронавірусу.

«Як тільки достатня кількість людей отримає щеплення, ми зможемо почати повертатися до свого нормального життя. До тих пір, залишайтеся у безпеці», - додала глава Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 25 грудня зафіксовано 79 759 928 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). Також виявлено 1 749 854 – летальних випадків. При цьому 56 150 851 людина вже одужала.