Ізраїль схвалив використання вакцини Moderna
Укрінформ
Американський виробник вакцини від коронавірусу Moderna Inc повідомив, що міністерство охорони здоров’я Ізраїлю схвалило використання їх препарату.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
"Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю забезпечило 6 мільйонів доз, і перші постачання (як очікується) розпочнуться в січні", - йдеться у повідомленні виробника.
Це вже третя країна, яка дозволила використання вакцини Moderna. Раніше вакцина отримала дозвіл у США та Канаді, а додаткові дозволи зараз переглядаються в Європейському Союзі, Сінгапурі, Швейцарії та Великобританії.
Нагадаємо: Ізраїль почав вакцинувати своє населення з найшвидшими показниками у світі, прагнучи охопити всіх вразливих громадян до кінця січня. Влада розпочала щеплення 19 грудня за допомогою вакцини, розробленої Pfizer та BioNTech.
Фото: ЕРА