У ЄС можуть дозволити використання ще однієї COVID-вакцини

У понеділок в рамках Європейського медичного агентства (ЕМА) триває засідання комітету з оцінки медикаментів для лікування людей, але серед препаратів, які отримали фахову авторизацію з боку цієї структури, станом вечір не було позначено вакцин проти COVID-19.

Як очікується, рішення щодо ринкової авторизації вакцини Moderna ЕМА можуть ухвалити 6 січня, повідомляє Укрінформ.

Перелік медичних препаратів для лікування людей, що були авторизовані 4 січня фахівцями ЕМА, оприлюднений на сайті цієї організації. На цьому ж сайті міститься попереднє оголошення про проведення комітетом ЕМА можливої ринкової авторизації на ринку ЄС другої вакцини 6 січня.

«Перша вакцина проти COVID-19, Comirnaty, яка була розроблена BioNTech та Pfizer, була авторизована в ЄС 21 грудня 2020 року. Подання щодо ринкової авторизації ще однієї вакцини проти COVID-19, яка розроблена Moderna, наразі опрацьовується, і може бути завершено під час надзвичайної зустрічі комітету ЕМА з медикаментів для лікування людей (CHMP) 6 січня 2021 року», - йдеться в інформації на сайті ЕМА.

Водночас представники CHMP можуть, якщо того потребуватимуть обставини, провести додаткову зустріч щодо авторизації вакцини Moderna 12 січня. Як зазначається, такі зустрічі відбуватимуться онлайн, оскільки офісні приміщення EMA закриті для зовнішніх відвідувань і весь персонал працює дистанційно у зв’язку із пандемією.

Разом з тим 8 січня EMA організовує публічні слухання для інформування громадян ЄС щодо процесу оцінки, ухвалення та застосування нових вакцин проти COVID-19.

Як повідомляв Укрінформ, Єврокомісія створила вакцинне портфоліо з шести вакцин та зробила замовлення вакцин чотирьох різних типів у шести провідних фармацевтичних компаній світу.

21 грудня 2020 року ЕМА визнала «ефективною і безпечною» вакцину виробництва Pfizer-BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася кампанія вакцинації проти коронавірусу з використанням цієї вакцини.

За даними Worldometer, станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадків захворювання на COVID-19. При цьому 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 осіб померли.