Першу COVID-вакцину від AstraZeneca отримав 82-річний британець

82-річний Брайан Пінкер став першим у Великій Британії, хто імунізувався вакциною від коронавірусу AstraZeneca і Оксфордського університету в рамках масової вакцинації, що розпочалася сьогодні в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Пінкер є пацієнтом лікарні Черчіля, він проходить процедуру діалізу.

Також щеплення зробили 88-річному учителю музики Тревору Ковлетту та професору Ендрю Полларду.

BREAKING: Brian Pinker, an 82-year-old retired maintenance manager and a patient at Oxford University Hospital, has become the first to receive the Oxford-AstraZeneca vaccine.



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Як пише видання, перші 53 тис. доз вакцини AstraZeneca передадуть до шести лікарняних фондів в Оксфорді, Сассексі, Ланкаширі, Уорікширі та двох у Лондоні.

Потім основна частина доз вакцини буде направлена до понад 700 служб лікарів і будинків для літніх людей.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон очікує, що протягом наступних трьох місяців будуть вакциновані від коронавірусу десятки мільйонів громадян.

Це друга вакцина, яка розповсюджується у Великій Британії, після того, як 8 грудня було зроблено перше щеплення вакциною Pfizer/BioNTech.

Станом на ранок 4 січня у світі зареєстрували 85 505 963 випадки захворювання на COVID-19. З них 60 455 529 хворих одужали, а 1 850 711 - померли.