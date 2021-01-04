У США обговорюють можливість щеплень удвічі меншою дозою COVID-вакцини

Уряд США розглядає можливість введення деяким категоріям громадян лише половини дози вакцини компанії Moderna.

Як передає Укрінформ з посиланням на DW, про це повідомив Монсеф Слауї, керівник програми Warp Speed ​​з прискореної розробки та розповсюдження вакцини.

За його словами, цей захід дозволить прищепити від COVID-19 удвічі більше людей з тими самими обсягами вакцини. Йдеться про те, щоб вводити половину дози препарату від компанії Moderna особам віком від 18 до 55 років

В ефірі телеканалу CBS, Слауї повідомив, що офіційні особи ведуть з цього приводу переговори з Moderna і медичним регулятором США (FDA). Імунна відповідь ідентична реакції на повну дозу, зазначив експерт.

Як повідомлялося, з початку вакцинації від коронавірусу в США зроблено 3,49 млн щеплень. А загалом у 29 країнах уже введено понад 10,8 млн доз вакцини.

Наприкінці грудня компанія Moderna оприлюднила результати первинного аналізу своєї вакцини, згідно з якими препарат продемонстрував 94,1% ефективності в запобіганні коронавірусній інфекції.

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