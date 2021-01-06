Берлін не виключає виробництва «Спутника V» у Європі, але є умова

Російська вакцина Sputnik V має отримати схвалення Європейського медичного агентства (ЕМА), перш ніж розглядати можливість її виробництва на території країн ЄС.

Про це заявила речниця федерального уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу 6 січня, передає власний кореспондент Укрінформу.

Водночас у Берліні принципово не виключають такого виробництва.

«Канцлер у розмові з Путіним чітко дала зрозуміти, що питання двостороннього співробітництва з метою розвитку виробничих потужностей у Європі є відкритим», - сказала Деммер.

При цьому вона додала, що виробничі потужності в Європі можуть бути доступні для російської вакцини виключно після того, як вона буде схвалена ЕМА.

Деммер відмовилась надавати деталі, зауваживши, що не в Берліні не розкривають подробиці конфіденційних розмов канцлера з її закордонними колегами.

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Як повідомлялось, канцлер ФРН Ангела Меркель під час телефонної розмови 5 січня з російським президентом Володимиром Путіним обговорили “питання співпраці у боротьбі з пандемією коронавірусу з акцентом на можливі перспективи спільного виробництва вакцин". При цьому про розмову повідомив сайт Кремля, але сайт глави німецького уряду про неї не згадав.

Німецька Seudeutsche Zeitung у своєму повідомленні зазначає, що йдеться скоріше не про те, що Німеччина могла б «закрити» дефіцит у постачанні вакцин від німецької компанії BioNTech, купуючи Sputnik V, а про те, що російська сторона «відверто шукає додаткові виробничі потужності у Європі».

Як повідомлялося, наприкінці літа 2020 року Росія оголосила, що першою у світі сертифікувала власну вакцину від коронавірусу Sputnik V. Водночас західні вчені скептично ставляться до неї з огляду на відсутність наукової документації.