У Німеччині вже вакцинували від коронавірусу 265 тисяч осіб

Від початку кампанії вакцинації від коронавірусу 27 грудня і до 4 січня в Німеччині щеплено 265 тисяч людей.

Про це повідомив у понеділок речник Міністерства охорони здоров’я ФРН Ганно Кауц, передає власний кореспондент Укрінформу.

При цьому наприкінці минулого року країна отримала 1,3 млн доз вакцини від BioNTech/Pfizer.

«Вакцини достатньо для Німеччини», - підтвердив Кауц. Водночас він не зміг відповісти на критику щодо дуже повільного процесу вакцинації, яка лунає останніми днями.

У вівторок, 5 січня, питання вакцинації, а також подальших коранавірусних обмежень буде обговорюватись на відеонараді канцлера Ангели Меркель з прем’єр-міністрами федеральних земель. За інформацією ЗМІ, скоріш за все, локдаун, який наразі є дійсним до 10 січня, буде продовжено до кінця місяця.

За даними Інституту Роберта Коха, за останню добу в країні підтверджено 9 847 нових випадків інфікування і 302 летальних випадки. Загалом з початку пандемії в Німеччині захворіли на коронавірусну хворобу 1 775 513 людей, померли - 34 574.