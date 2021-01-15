COVID-19 стане не страшнішим за грип - глава Moderna

Коронавірус, що спричинив нинішню епідемію, вже нікуди не зникне, а натомість стане ендемічним захворюванням.

Таку думку висловив глава компанії Moderna, що розробила вакцину від коронавірусу, Стефан Бансель під час конференції з охорони здоров'я JPMorgan Healthcare, передає Укрінформ з посиланням на CNBC.

«Нам доведеться жити з цим вірусом, на нашу думку, вічно», – заявив Бансель.

За його словами, медикам, імовірно, доведеться постійно стежити за появою нових варіантів коронавірусу, щоб науковці могли створювати вакцини для боротьби з ними.

Головний науковий радник Великої Британії Патрік Валленс на засіданні стратегічного Комітету з національної безпеки в Лондоні висловив ту саму думку.

«Найімовірніше, коронавірус перетвориться на сезонне захворювання на кшталт грипу», – заявив він.

Як повідомлялося, американські науковці виявили 2 нові варіанти коронавірусу, які виникли в Штатах.

Раніше вчені виявили нові мутації вірусу в Великій Британії, Японії, ПАР, Бразилії.

Представники фармацевтичних компаній, які розробили основні види вакцин від коронавірусу, стверджують, що їхні препарати здатні впоратися з новими штамами, хоча повної впевненості в цьому немає.

За даними Worldometer, у світі виявлено 93 803 047 випадків захворювання на COVID-19, зокрема 2 008 076 летальних, одужали 67 001 256 осіб.