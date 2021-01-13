«Британський» штам коронавірусу виявили щонайменше у 50 країнах – ВООЗ
Про це йдеться у щотижневому інформаційному епідеміологічному бюлетені ВООЗ, передає Укрінформ із посиланням на CNN.
«З моменту першого виявлення 14 грудня 2020 року VOC 202012/01 було знайдено в 50 країнах, територіях та районах у п’яти з шести регіонів ВООЗ на сьогодні. В Англії цей штам був виявлений у всіх регіонах», - йдеться у бюлетені.
Зазначається, що це окремий штам, і він відрізняється від виявленого в ПАР.
Південноафриканський штам коронавірусу було виявлено у 20 країнах.
«Добре відомо, що віруси постійно змінюються, тому виникнення цих нових варіантів було очікуваним», - пояснили у ВООЗ.
Як повідомлялося, про виявлення нових штамів коронавірусу у Великій Британії і ПАР стало відомо в грудні минулого року. На думку вчених, вони є більш заразними і поширюються швидше, ніж звичайний варіант.
Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема, 1 970 095 смертей та 65 822 734 одужань.