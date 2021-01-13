У світі кількість випадків коронавірусу зросла до 92 мільйонів

Станом на ранок 13 січня у світі зареєстровано 92 009 660 випадків коронавірусу, зокрема 1 970 095 смертей та 65 822 734 видужань.

Про це свідчать дані Worldometer, повідомляє Укрінформ.

За ніч зафіксували 20 856 нових випадків хвороби та 1 438 летальних випадків.

На сьогодні у США зареєстровано 23 368 225 випадків COVID-19, зокрема 389 599 смертей і 13 816 028 видужань, в Індії - 10 495 816 (151 564 смертей і 10 129 111 видужань), а в Бразилії 8 195 637 (204 726 смертей і 7 273 707 видужань).

Україна посідає 17-те місце у загальній статистиці.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 січня лабораторно підтверджено – 1 124 430 випадки COVID-19, з них за добу – 5 116.