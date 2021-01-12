Вчені уточнили: ефективність COVID-вакцини Sinovac - 50,3%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Folha de S.Paulo.
Згідно з даними дослідників, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить лише 50,38%.
Нові дані щодо ефективності вакцини компанії Sinovac від бразильського інституту включають результати тестувань добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби COVID-19, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги.
Дані щодо ефективності вакцини вже передали національному регулятору, котрий повинен вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.
Китайську вакцину Sinovac у Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - це медики, старші від 18 років.
Як повідомлялося, згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.
Окрім того, 30 грудня Офіс Президента поінформував, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.
Фото: Bloomberg