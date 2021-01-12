Вчені уточнили: ефективність COVID-вакцини Sinovac - 50,3%

Науковці з бразильського інституту "Бутантан" уточнили дані щодо ефективності вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19 виробництва китайської компанії Sinovac, котру має намір закупити уряд України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Folha de S.Paulo.

Згідно з даними дослідників, загальна ефективність медичного засобу проти коронавірусної хвороби становить лише 50,38%.

Нові дані щодо ефективності вакцини компанії Sinovac від бразильського інституту включають результати тестувань добровольців, які хворіли дуже легкою формою хвороби COVID-19, тобто не мали симптомів та не потребували медичної допомоги.

Дані щодо ефективності вакцини вже передали національному регулятору, котрий повинен вирішити, чи реєструвати її в Бразилії.

Китайську вакцину Sinovac у Бразилії тестували на 13 060 добровольцях. Всі добровольці - це медики, старші від 18 років.

Як повідомлялося, згідно з програмою COVAX, Україна має отримати 8-16 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

Окрім того, 30 грудня Офіс Президента поінформував, що Україна отримає 1,9 мільйона доз вакцини проти COVID-19 від китайського виробника вакцин Sinovac Biotech.

Фото: Bloomberg