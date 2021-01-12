ЄС домовляється про закупівлю вже восьмої COVID-вакцини

Єврокомісія завершила попередні переговори з постачання нової вакцини проти коронавірусу ще із однією компанією – Valneva, яка потенційно може поставити для ЄС 30 мільйонів доз в інтересах всіх країн-членів.

Як повідомляє Укрінформ, така інформація оприлюднена у вівторок на сайті Європейської Комісії.

«Єврокомісія завершила сьогодні попередні переговори з фармакологічною компанією Valneva щодо закупівлі потенційної вакцини її виробництва проти COVID-19. Перспективний контракт з Valneva надасть можливість для всіх країн-членів ЄС разом закупити 30 мільйонів доз, із можливістю подальшого викупу ще до 30 мільйонів доз вакцини», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогоднішні переговори з Valneva розширюють вже створене вакцинне портфоліо Єврокомісії, включаючи укладені контракти на виробництва вакцини в Європі з такими компаніями як AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac та Moderna. Попередні переговори також завершені з компанією Novavax. Ці вакцини дозволять Євросоюзу добре підготуватися до вакцинації та отримають доступ на ринок ЄС після висновку Європейського Медичного Агентства щодо ефективності та безпечності.

Країни-члени мають право передавати надлишкові дози вакцин до країн із низькими або середніми доходами, а також до інших країн-членів ЄС.

«З цією восьмою вакциною ми доповнюємо наш вже широкий перелік вакцин. Таким чином, ми мажемо отримати максимальні шанси забезпечити для всіх наших громадян доступ до безпечної та ефективної вакцинації вже до кінця 2021 року. Всі країни-члени вже розпочали національні кампанії вакцинації, і ми вже отримуємо збільшені партії доз вакцини для задоволення їх потреб протягом поточного року», - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань здоров’я та продовольчої безпеки Стелла Кіріакідес.

Valneva є європейською біотехнологічною компанією, яка виробляє деактивовані противірусні вакцини. Це традиційна противірусна технологія, яка використовувалася вже протягом 60-70 років, із сталими методами виробництва та високим рівнем безпеки. Більшість вакцин від грипу та багато вакцин, що призначені для дітей, виготовляються саме з використанням цієї технології. На сьогодні це єдина перспективна вакцина проти COVID-19 в Європі, яка розробляється та проходить клінічні випробування із використанням цієї технології.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, станом на ранок 12 січня у світі зареєстрували 91 319 487 випадків коронавірусу, зокрема 1 952 976 смертей і 65 316 471 одужання.