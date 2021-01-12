AstraZeneca подала заявку на застосування COVID-вакцини у країнах ЄС

Компанія AstraZeneca подала запит до Європейського медичного агентства (EMA) про отримання дозволу на застосування своєї вакцини проти COVID-19 у країнах ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн у Твітері.

«Гарні новини! AstraZeneca звернулася до Європейського медичного агентства (EMA) з проханням дозволити вакцину в ЄС. EMA оцінить безпеку та ефективність вакцини. Як тільки вакцина отримає позитивний науковий висновок, ми будемо працювати максимально активно, щоб дозволити її використання в Європі», - написала вона.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в ЕМА заявили, що вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, може отримати авторизацію в Євросоюзі до кінця січня.

Розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

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Наприкінці минулого року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca щодо передконтрактних умов, термінів та логістики постачання цієї COVID-вакцини в Україну.

Велика Британія схвалила використання вакцини AstraZeneca 30 грудня та розпочала її застосування.

21 грудня 2020 року ЕМА визнала ефективною і безпечною вакцину виробництва Pfizer/BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася кампанія щеплення проти коронавірусу цим препаратом.