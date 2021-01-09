У Євросоюзі вказали ймовірний термін авторизації вакцини AstraZeneca

Вакцина, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, може отримати авторизацію в Євросоюзі до кінця січня.

Як повідомляє Укрінформ, таку інформацію у Твіттері оприлюднило Європейське медичне агентство (ЕМА).

«Після отримання більшої кількості даних від компанії, ЕМА очікує, що AstraZeneca представить подання для обумовленої ринкової авторизації вакцини проти COVID-19 наступного тижня. Ймовірне рішення може з'явитися до кінця січня, залежно від даних та процесу оцінки», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca змогли підвищити ефективність свого препарату до максимальних показників - вище 90%.

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Наприкінці минулого року міністр охорони здоров’я України Максим Степанов провів переговори з Алеком ван Гелдером, виконавчим директором із міжнародних та урядових питань компанії AstraZeneca щодо передконтрактних умов, термінів та логістики постачання цієї COVID-вакцини в Україну.

Велика Британія схвалила використання вакцини AstraZeneca 30 грудня та розпочала її застосування.

21 грудня 2020 року ЕМА визнала ефективною і безпечною вакцину виробництва Pfizer/BioNTech. 27-29 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася кампанія щеплення проти коронавірусу цим препаратом.

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