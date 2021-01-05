Мексика схвалила використання вакцини від AztraZeneca

Мексика стала четвертою країною у світі, що схвалила для використання вакцину проти коронавірусу, розроблену шведсько-британською компанією AstraZeneca та Оксфордським університетом.

Як передає Укрінформ, про це написав у Твіттері міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард.

«Маємо дуже хороші новини – Федеральна комісія із захисту від санітарних ризиків (Cofepris) екстрено схвалила вакцину AztraZeneca. Таким чином, незабаром розпочнеться виробництво в Мексиці», - заявив міністр.

Раніше AstraZeneca домовилися із урядами Мексики та Аргентини про виробництво 150 мільйонів доз вакцини на першому етапі імунізації та в подальшому ще 400 мільйонів доз для регіону Латинської Америки.

Як повідомляв Укрінформ, першу COVID-вакцину від AstraZeneca отримав 82-річний британець Браян Пінкер у лікарні Черчіля, де він проходить процедуру діалізу.

Вакцину від AstraZeneca на даний час схвалили ще в Британії, Аргентині та Індії.