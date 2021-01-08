Єврокомісія додатково закупить 300 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech

Європейська комісія оголосила про намір додатково закупити 300 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомила у Твітері президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Добра новина полягає в тому, що ми домовилися з Pfizer-BioNTech розширити вже існуючу домовленість новою угодою, що дозволить закупити додаткових 300 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech», - заявила фон дер Ляєн.

Таким чином, це дозволить подвоїти кількість доступних в Євросоюзі доз вакцини Pfizer-BioNTech до 600 мільйонів доз.

Очільник Єврокомісії додала, що 75 мільйонів доз будуть доступними уже з березня, а наступні вакцини надійдуть в ЄС у третьому та четвертому кварталах 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в Єврокомісії повідомляли про наміри закупити додаткові 100 мільйонів доз вакцини Pfizer-BioNTech, таким чином отримуючи в розпорядженні країн Євросоюзу 300 мільйонів доз цієї вакцини.

21 грудня Європейське медичне агентство (EMA) дало дозвіл на ринкове використання на території ЄС вакцини від COVID-19 виробництва компанії BioNTech/Pfizer, яку було визнано як безпечну та ефективну. Із 27 грудня у більшості європейських країн були зроблені перші щеплення від коронавірусу з використанням цієї вакцини.

Загалом Єврокомісія уклала форвардні контракти на закупівлю вакцин проти COVID-19 з шістьма виробниками вакцин - BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna. Наразі тривають переговори з сьомою компанією-виробником Novavax. Загальна кількість замовленої вакцини перевищує 2 мільярди доз.