Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про підпільну COVID-вакцину

Зеленський доручив СБУ перевірити інформацію про підпільну COVID-вакцину

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки України та правоохоронцям перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від COVID-19.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.

"Доручив Службі безпеки та іншим правоохоронцям негайно перевірити інформацію про нібито ввезення в Україну контрабандою вакцини від коронавірусу", - зазначив Зеленський.

Він запевнив, що якщо хтось справді "додумався" таємно та з порушенням закону ввезти вакцину для продажу, реакція має бути максимально жорсткою.

Президент підкреслив, що у держави є чіткий план вакцинації й спочатку щеплення отримають люди з груп ризику та ті, хто на передовій у боротьбі з COVID-19.

"За контрабанду і контрафакт має бути покарання", - наголосив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити оприлюднену в ЗМІ інформацію щодо можливої підпільної вакцинації від коронавірусу препаратами невідомого походження.

Раніше деякі ЗМІ з посиланням на бізнесмена Михайла Бродського повідомляли про те, що в Україну з Ізраїлю таємно завезли партію вакцини проти COVID-19 від фармацевтичної компанії Pfizer виключно для народних депутатів та високопоставлених чиновників. Стверджувалося, що посадовці нібито платять по 2,5 тисячі євро за дві дози вакцини.

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