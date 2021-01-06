Степанов хоче замінити закупівельника COVID-вакцин

Міністерство охорони здоров’я змінить ДП «Медичні закупівлі» як закупівельника вакцин від коронавірусної хвороби.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Укрінформ.

За його словами, дописи гендиректора ДП Арсена Жумаділова у соцмережах стосовно процесу закупівель дискредитують країну.

«Останні дні в мережі шириться кілька нових зрад, які не тільки вводять в оману вас, а ще і підривають репутацію України на міжнародній арені. Мова йде про дописи в соціальних мережах директора ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова. ... Хочу підкреслити, що своїми дописами та висловлюваннями автор дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Це перше. По-друге, цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах, і це не жарти. Саме тому така реакція. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України», - сказав Степанов.

За його словами, МОЗ веде перемовини з виробниками вакцин з травня 2020 року. Уже досягнуто домовленостей з глобальною ініціативою COVAX, яка в першому півріччі 2021 року надасть Україні 8 млн доз вакцини. А також перемовини з топ-виробниками вакцин, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини або вже проводять її реєстрацію в своїй країні або в країнах з жорсткою регуляторною політикою

Міністр додав, що до процесу перемовин долучені МЗС, Президент України Володимир Зеленський, який веде перемовини з очільниками держав, де виробляються вакцини, міністр охорони здоров’я безпосередньо спілкується з міністрами охорони здоров’я цих країн, оскільки потужності для виробництва вакцини обмежені, а попит надвисокий.

Степанов нагадав, що перший договір на постачання вакцини від коронавірусу Україна підписала з компанією «Сіновак» 25 грудня на постачання 1 млн 913 тис. доз вакцини. Ці вакцини очікуються в лютому.

Як повідомлялося, 3 січня гендиректор ДП «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов оприлюднив у Фейсбуці допис, де торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусу, формування ціни на вакцину, строків, в які Україна мала б укласти договори з виробниками та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.