Степанов хоче замінити закупівельника COVID-вакцин
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав на брифінгу, передає Укрінформ.
За його словами, дописи гендиректора ДП Арсена Жумаділова у соцмережах стосовно процесу закупівель дискредитують країну.
«Останні дні в мережі шириться кілька нових зрад, які не тільки вводять в оману вас, а ще і підривають репутацію України на міжнародній арені. Мова йде про дописи в соціальних мережах директора ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова. ... Хочу підкреслити, що своїми дописами та висловлюваннями автор дискредитує нашу державу перед міжнародною спільнотою. Це перше. По-друге, цими дописами він реально почав погіршувати наші позиції в перемовинах, і це не жарти. Саме тому така реакція. Я думаю, що найближчим часом ми змінимо компанію, яка буде безпосередньо виконувати технічну функцію щодо закупівлі вакцин, тому що ми не можемо ставити під ризик забезпечення вакцинами України», - сказав Степанов.
За його словами, МОЗ веде перемовини з виробниками вакцин з травня 2020 року. Уже досягнуто домовленостей з глобальною ініціативою COVAX, яка в першому півріччі 2021 року надасть Україні 8 млн доз вакцини. А також перемовини з топ-виробниками вакцин, які знаходяться на третій стадії клінічних випробувань вакцини або вже проводять її реєстрацію в своїй країні або в країнах з жорсткою регуляторною політикою
Міністр додав, що до процесу перемовин долучені МЗС, Президент України Володимир Зеленський, який веде перемовини з очільниками держав, де виробляються вакцини, міністр охорони здоров’я безпосередньо спілкується з міністрами охорони здоров’я цих країн, оскільки потужності для виробництва вакцини обмежені, а попит надвисокий.
Степанов нагадав, що перший договір на постачання вакцини від коронавірусу Україна підписала з компанією «Сіновак» 25 грудня на постачання 1 млн 913 тис. доз вакцини. Ці вакцини очікуються в лютому.
Як повідомлялося, 3 січня гендиректор ДП «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов оприлюднив у Фейсбуці допис, де торкнувся теми переговорів, які веде МОЗ з виробниками вакцини від коронавірусу, формування ціни на вакцину, строків, в які Україна мала б укласти договори з виробниками та обсягів вакцини, які мали б постачатися в Україну.