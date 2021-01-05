Як посварилися МОЗ і ДП «Медзакупівлі», та чим тепер Україну вакцинуватимуть

Перший договір про закупівлю китайської вакцини Україною відзначився скандалом. Та й до репутації виробника теж є питання

Тільки-но прийшла новина про те, що Україна уклала перший договір про закупівлю китайської вакцини CoronaVac, як услід за нею стало відомо про скандал між відповідальними за це органами – МОЗом і держпідприємством «Медичні закупівлі». Сторони висунули зустрічні звинуваченнями у зриві закупівель, і досі ще не дійшли згоди. Що ж стало каменем спотикання і які взагалі характеристики першої офіційно закупленої Україною вакцини?

Інактивована вакцина – безпечніша і проста у зберіганні

Вакцина CoronaVac китайської компанії Sinovac розроблена на основі інактивованого віруса. Це – один із найстаріших методів вакцинації. «CoronaVac – це більш традиційний метод, який успішно застосовується у багатьох відомих вакцинах, таких як проти сказу», – сказав ВВС доцент Луо Дахай з Університету Наньян у Сінгапурі. Перевагою вакцин, що містять інактивований вірус, вважається високий рівень безпеки, а також простіші умови траспортування та зберігання – від +2 до +8°С – порівняно з РНК-вакцинами.

Проблема? Наразі третя фаза випробувань вакцини ще триває. Клінічні випробування проводяться у Бразилії, вони завершаться 7 січня, але уже критикуються за відсутність прозорості у звітності. Наразі відомо лише що ефективність перевищує 50%. А в Індонезії (1600 пацієнтів) ефективність 97%, згідно з проміжними даними III фази випробувань). В Туреччині (1325 пацієнтів), ефективність 91%. Очікується, що для застосування в Китаї вакцину схвалять у січні, а документи на перекваліфікацію у ВООЗ подадуть у лютому 2021 року.

Туреччина отримала першу партію вакцини

Тим часом Туреччина ще 30 грудня отримала першу партію із 3 млн доз вакцин, повідомляє турецьке видання Hurriyet Daily News, а загалом закупить 50 млн доз вакцини Sinovac, з яких 20 млн доставлять до кінця січня. Професор Серхат Юнал з турецької Наукової ради заявив, що серйозних побічних ефектів у тих, хто брав участь у випробуваннях, не було – лише жар, легка втома та біль у місці уколу.

Але ж виробника – звинувачували у корупції

Sinovac Biotech є одним із лідерів з виробництва вакцин в Китаї, працює на 34 країни світу і розробила вакцини проти гепатиту А і В, вірусів грипу та паротиту. Проте за інформацією The Washington Рost, за компанією Sinovac Biotech, яка першою почала клінічні випробування вакцини проти SARS в 2003 році і першою представили вакцину від свинячого грипу в 2009-му, тягнеться корупційний шлейф.

«Огляд публічних записів і свідчень випробувань, показує, що просування Sinovac на передові позиції в китайській індустрії вакцин відбулося завдяки пріоритетним проектам з Пекіна і «відкатам» чиновникам…», – пише газета.

Засновник і виконавчий директор Sinovac Інь Вейдун визнав в суді у 2016 році, що давав хабарі на суму понад 83000 доларів в період з 2002 по 2011 рік чиновнику, який контролює перевірки вакцин, на прізвище Інь Хунчжан і його дружині. Своєю чергою Інь Хунчжан зізнався, що прискорив сертифікацію вакцини Sinovac. Якраз ці роки вважаються періодом прориву Sinovac – біотехнологічний стартап, заснований в 2001 році, був обраний Пекіном для керівництва розробкою вакцин проти атипової пневмонії, пташиного і свинячого грипу. Інь Хунчжан був засуджений до десяти років ув'язнення. А от Інь Вейдун з Sinovac звинувачений не був і продовжує контролювати кампанію.

«Для Sinovac цей випадок не був разовим: як мінімум 20 державних чиновників і адміністраторів лікарень зізналися в суді, що брали хабарі від працівників Sinovac в період з 2008 по 2016 рік», – зазначає The Washington Post. Відтак – логічне запитання: чи можна покладатися на якість вакцини, розробленої компанією з такою репутацією?

Що сталося між МОЗом і ДП «Медичні закупівлі»?

Але це не все. У процесі закупівлі китайської вакцини Україною на поверхню виплив скандал, що розгорівся між МОЗом та держпідприємством «Медичні закупівлі України». Його очільник Арсен Жумаділов звинуватив міністра охорони здоров'я Максима Степанова в неправомірній вимозі погоджувати всі закупівлі вакцин проти COVID-19 із МОЗ. За його словами, через це Україна втратила сильну позицію на ринку і наразі має лише один договір.

Арсен Жумаділов

Арсен Жумаділов каже, що станом на 18 грудня Держпідприємство дломовлялося з кількома виробниками щодо укладання договорів про поставку вакцин в найкоротші строки, і як умову для виробників поставило банківську гарантію на передоплату (якщо реєстрація вакцини не буде завершена до часу, визначеного в умовах контракту, то гроші повернуться в Україну на рахунки ДП «Медичні закупівлі України», – Ред.). Втім, ще 21 грудня Максим Степанов назвав таку вимогу зривом переговорів з виробниками вакцин, через що прем’єр-міністр доручив ДП працювати з ринком виключно через МОЗ.

«Ми надіслали в МОЗ наші пропозиції правок до договорів про закупівлю вакцини з кількома постачальниками на погодження, як того вимагав Степанов. Станом на ранок 28 грудня ми отримали відповідь та зелене світло лише по одному. З ним і був укладений договір (…) Чи в межах цієї закупівлі було дотримано принципу розділення функцій політичного органу (МОЗ) та закупівельної агенції (ДП) задля уникнення в т.ч. зловживань повноваженнями? Ні. Міністр, по суті, сам визначив постачальника. За моєю інформацією, Україна могла отримати ціну щонайменше на 1 дол. США нижчу від фінальної, якби ДП вело переговори самостійно, створивши конкурентний тиск на постачальника. Станом на сьогодні ми дійсно могли мати вже два контракти, а не один, по двох різних вакцинах. Чи ми будемо продовжувати працювати в такому форматі? Ні», – виклав свою позицію Арсен Жумаділов, пояснюючи, що МОЗ не має досвіду подібних закупівель і в принципі не повинен займатись закупівлями.

У партії "Голос" ситуацію, що склалася із закупівлею вакцин, назвали такою, що гальмується зумисне. "МОЗ доручило підприємству закупівлю вакцини лише 10 грудня. Технічні характеристики товару до закупівлі були доведені ще пізніше – аж через два тижні, тобто 22 грудня. Це в той час, коли країни ЄС та США, які уклали договори з виробниками ще влітку, вже вакцинують населення. Постає єдине питання: навіщо міністр всіляко гальмує закупівлю вакцини від COVID-19 для України? Адже відтепер узгодження на рівні закупівельник-виробник має проходити погодження особисто з міністром. Це забирає час", – наголосила депутатка Ольга Стефишина.

Наразі, МОЗ не відреагувало на заяву очільника ДП «Медичні закупівлі».

Які найближчі перспективи отримати вакцину в Україні?

Згідно з умовами договору, перша партія вакцини CoronaVac – 700 тисяч доз (усього ж очікується 1,9 мільйонів доз) – має надійти до України упродовж 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї або у США, країнах ЄС, Британії, Японії та інших. За даними Офісу Президента, Україна використовуватиме вакцину Sinovac Biotech для захисту насамперед тих громадян, які мають критичний ризик інфікування, і тих, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією. Щеплення буде безкоштовним. Вартість закупівлі однієї дози вакцини для держави – 504 гривні (для вакцинації однієї людини потрібно буде дози).

За словами головного санлікаря Віктора Ляшка, переговори з багатьма виробниками вакцин тривають. Зокрема, йдеться про поставки вакцини Astra Zeneca. Отримати цю вакцину безоплатно за міжнародною програмою COVAX, за словами очільника МОЗ, Україна може у березні-квітні нинішнього року.

Юлія Горбань, Київ